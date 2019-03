Eduardo Feinmann tras el video de Cristina: "Florencia tiene el síndrome de no fueros o cagazus de ir presus"

Eduardo Feinmann habló hoy en Radio La Red 910 AM 910 tras el video que difundió Cristina Fernández hablando sobre la salud de su hija Florencia Kirchner.

"La señora posteó un video muy temprano en sus redes sociales en el cual habla de su viaje a Cuba y de su hija Florencia y de la enfermedad que tiene. El 18 de febrero viajó Florencia Kirchner con su hija, un custodio y un secretario. Aparentemente según contó su mamá viajó para hacer un curso de cine, porque según dijo la mamá, la actividad de Florencia es el arte y la militancia feminista. Según su mamá, ella se desmejoró y no se puede sentar ni parar. Y que Florencia se enfermó por la persecución judicial que la devastó", comentó el conductor de "Feinmann 910". comentó el conductor de "

"A mí me da la sensación, sinceramente, que lo que perjudica el estado de salud de Florencia se llama síndrome de no fueros o cagazus de ir presus. Un síndrome muy complicado que viene cuando alguien está en una causa muy pesada o en varias sindicado de participar en una asociación ilícita, cuando le han encontrado a Florencia Kirchner en una caja de seguridad 5 palos verdes", argumentó.





"La persecución no es política sino judicial. Entonces te agarra este síndrome de no fueros o cagazus de ir presus. Indudablemente la falta de fueros produce múltiples problemas en varios órganos del cuerpo, sin dudas debe pasar eso. Yo le digo a Cristina, a la señora, la jefa de la banda, que en realidad no se trata de odio, enemigos sí o no: la mayoría de todos los argentinos los quiere presos a ustedes por corruptos. No se trata de odio, ni percusión, ni nada: afanaron, adentro", analizó Feinmann.

Y siguió: "Y además, Cristina en el video la pinta como una pobre nena, hace rato dejó de ser una pobre nena, hace rato. Una pobre nena no tiene 5 palos verdes en el Banco Galicia. Los padres convirtieron a Máximo y Florencia, los nenes, en delincuentes. Ahora bánquensela, eso tiene consecuencias. No es una pobre nena perseguida".





"A cualquier padre si a su hijo le pasa algo grave, ni en pedo grabas un mensaje: guionado, editado, con imágenes, musicalización, con llanto, hasta con mocos que se escuchan en la grabación, parece coucheada por Andrea del Boca. Hasta los mocos se le escuchan a Cristina", destacó el periodista. destacó el periodista.