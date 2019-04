Eduardo Feinmann destrozó a Paola Krum por afirmar que debido a la crisis no puede "pedir delivery"

A24, Eduardo Feinmann, fue lapidario con la actriz El conductor defue lapidario con la actriz Paola Krum por los dichos sobre la situación económica.





La intérprete, durante el fin de semana, contó públicamente que por el presente económico debió restringir sus gastos: "Antes, pedía delivery todos los días y ahora no puedo".





"Tengo solamente un cuarto calefaccionado porque la cosa esta difícil", contó Krum además en diálogo con CNN.





Feinmann tomó el tema en su programa y aseguró: "Paola Krum dijo que por la crisis económica de este gobierno ella ya no tiene dinero para pedir delivery todos los dias. No se rían che, es una cosa muy seria que le está ocurriendo a la señora".





"Yo le sugeriría señora, yo no sé cocinar... ¡Pruebe cocinando! No la conozco a la señora Paola Krum ni sé lo que hace", lanzó. Tras escuchar el audio, continuó diciendo "en un momento habla de que no tiene para pagar delivery todos los días. ¿Es la misma que paso por ejemplo este verano en Punta del Este y en Río de Janeiro? ¡Qué crisis tan particular!".





"O por ejemplo la pasó en el Caribe, tenemos la foto de la señora. Ahí está chupando un coco. Yo les digo, actores y actrices, si no pueden pagar cosas que todos sabemos que si pueden pagar, borren estas fotos de los paseos internacionales de los últimos meses. Lo que dijo la señora es muy humillante", finalizó.