Edith Hermida se la jugó y se puso el mismo top que Romina Malaspina en la televisión

El top de la ex "Gran hermano" en la conducción de un noticiero causó mucho revuelo. La co conductora de “Bendita” se animó a ponérselo y aseguró que a Romina le faltaba una cosa muy especial.

Tras ganar fama por su paso en el reality “Gran hermano”, Romina Malaspina se sumó a la conducción de uno de los noticieros de Canal 26. Hasta ahí todo bien, pero el look super sexy y revelador de la mediática generó un gran revuelo en las redes en tiempos de pandemia.

Muchos la cuestionan. criticaron, señalaron pero Edith Hermida decidió apoyarla utilizando el mismo outfit en “Bendita”, El Nueve.

“¡Tomá, Malaspina! ¿Por qué no me puedo poner el top de Malaspina?”, preguntó Edith al mostrar el mismo top polémico de la rubia.

LEER TAMBIÉN: La reflexión de Edith Hermida tras cumplir 50 años

Pero, la compañera de Beto Casella explicó la clave de ese look cuando le pdidieron que se saque la campera: “No, no, la campera no me la saqué porque tampoco es para… El look va con la campera. A Malaspina le faltaba un blazer o un camperita para quedar en modo noticiero como estoy yo, sería”.

“Te queda mejor que a ella. Edith se impuso el desafió y lo cumplió. La quiero ver a Romina a la edad de la Chiru”, expresó Beto recordando que su co equiper cumplió 50 años la semana pasada.

“Cuando hablan de las conductoras hot de Canal 26 a mí nunca me ponen. Me ningunea todo el mundo. Yo me animo a ponerme la misma ropa que ella. El otro día dije: ‘Me voy a poner un top', pero no tengo ni uno”, dijo enojada Edith que conduce en ese canal un noticiero los fines de semana.

LEER TAMBIÉN: Edith Hermida relató la experiencia paranormal que vivió tras la muerte de su padre