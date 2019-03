Beto Casella y José María Muscari por Alejandro Fiore, Ángel De Brito sugirió que "Bendita" haga un informe al respecto. "Veo muchos de las peleas de las angelitas. No quiero que hoy haya uno sobre Yanina Latorre", comentó. Por un enfrentamiento entreporsugirió quehaga un informe al respecto.comentó.





"Beto Casella me odia, hace siete años que me revienta", acotó Yanina Latorre, quien enseguida dijo estar sorprendida por una actitud de Edith Hermida.





"El otro día me defendió y no me puede ni ver pintada en una caja de fósforos. Les prende velas negras a los dioses para que yo desaparezca", aseguró la rubia.





"¿Te hace magia negra?", le preguntó el conductor del Trece. "Estoy segura. Igual no me molesta, me encanta", indicó la mujer de Diego Latorre.





Frente a esta insólita denuncia pública de Yanina, Edith Hermida se defendió en diálogo con PrimiciasYa.com: "Me río mucho por lo que dice Yanina, me causa gracia. Es típico de ella. Esperaba un poco más, la verdad que la creía más inteligente", comenzó diciendo.





Y luego agregó: "Cuando no podés aceptar lo que te pasa, tirás la pelota afuera. Se busca en echar culpas a otras personas. Lejos de hacerla reflexionar, empieza a echar culpas a otras personas que hacen sobre ella. Yo seré negra, pero todavía la magia no hago. Soy media bruja porque trabajo de eso en lo de Panam".





Por último, dijo: "Ella siempre entiende que nosotros la odiamos y no es así. Soy su fan y me gusta lo que ella genera, me divierte. Quiero ser amiga de ella y que me invite a comer al country".