Edith Hermida: "Yanina dice una cosa y es otra; no me saludó y me da vuelta la cara"

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Hermida quien fundamentó su comentario en la red social.





"No es que yo salí a defenderla a Alejandra porque me parece que no lo necesita. Para mí Alejandra y Jonás son una de las parejas más queridas del ambiente. Ale es una diosa total, una bombona, y Jonás es lo más. Tienen mucha empatía con la gente", explicó la integrante de "Bendita".





"Me parece que Yanina los ataca por envidia, directamente. Uno lee los comentarios que le pone la gente y la mayoría, por no decir casi todos, debo haber leído 40 o 50 comentarios y sólo dos la defendían, el resto la liquidaba", añadió.





"Creo que a veces Yanina se hace la superada y no ha superado nada, le encanta mostrar que ella con su marido... Pobre, la verdad que me da mucha pena en el fondo porque se cree todo lo que dice y no es así. Ella siempre dice: me tomo todo con mucho humor y me río y yo las veces que la he ido a saludar, entendiendo que todo lo que pasa en la tele es un juego mediático, ella no me saludó y me da vuelta la cara", fundamentó Edith.





Y cerró: "Entiendo que no le causa ninguna gracia y no se toma todo como un juego. Entonces me parece que ella dice una cosa y es otra. No le creo nada a Yanina, nada. No se divierte nada, no juega a nada, todo le afecta y evidentemente tiene un doble discurso todo el tiempo. La verdad, no tengo que defenderla a Alejandra de Yanina porque Yanina se mata sola".





