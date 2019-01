Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25









Jajajajajajajaja!!!! Es verdad... tiene razón!!! Y chupar la correcta... https://t.co/0cogNPCjJ1 — Edith Hermida (@Edi_hermida) 9 de enero de 2019



"Yo la veo a Yanina y me encanta, me parece un personaje maravilloso. Para mí, es una de las mejores panelistas de la tele, me re divierte lo que hace. Ella me acusa a mí de misógina y es algo que no me afecta para nada, me pasa por al lado, no soy misógina para nada", explicó la panelista de "Bendita".





"No sé por qué está tan enojada. Ella se enoja capaz por los informes de Bendita y por lo que le cuestionó Beto a Matilda, que para mí tiene razón, aunque puede quedar chupamedia", agregó Edith.









Y fundamentó: "Los informes de Bendita son picantes y con humor y Matilda lo cuestiona a Beto desde un lugar donde ella es picante y construyó un personaje de bruja. En un momento se disfrazaba de bruja y salía de hacer si esta era o no grasa. A mí me divierte también el personaje de Matilda, y me han matado y no dije nada. Pero sí compañeras mías como Alejandra Maglietti o Mercedes Ninci quedaron afectadas por algunos comentarios de Matilda. Por eso, ¿desde qué lugar hacen una crítica? No son ningunas carmelitas descalzas".





"Yanina es picante entonces si te viene a vos un comentario picante bancate un poco la pelusa. No podemos poner todo en la misma bolsa de la agresividad y la violencia de género. Ahora parece que un hombre que no está de acuerdo o cuestiona a una mujer ya es violento y agresivo", explicó la panelista.





"Me parece que tenemos que parar un poco la mano. Es intercambiar opiniones intensamente, nada más. Yanina me encanta y lo digo seriamente, no en broma, me parece rendidora y una de las mejores panelistas de la tele. No tengo ningún problema con ella, ella tiene un problema conmigo y me parece que la que no sabe jugar es ella", finalizó Hermida.





















