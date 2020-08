Edith Hermida apuntó contra Yanina Latorre: "A ella la potencia salir en 'Bendita' y nunca nos mandó la carta documento"

Edith Hermida participó de un live con PrimiciasYa.com y habló de todo. Entre otros temas, la coconductora de "Bendita" opinó sobre el desempeño de Ángel de Brito en el "Cantando 2020".

"En estos días Ángel se probó conductor del Cantando. Pero a mí me parece un gran conductor en LAM donde ha logrado un personaje de malo maravilloso, pero un gran show como el cantando no es tan fácil de conducir", comenzó diciendo Hermida.

Y luego agregó: "Me parece que Ángel lo debe haber sentido. El tono de voz de Ángel no es para un gran show, como que le falta ritmo. No se si está tan bien en su rol de conductor de gran show, como hace Tinelli en el Bailando que la tiene más clara".

Por otro lado, también habló de Yanina Latorre y contó que nunca llegaron las cartas documentos que la panelista había dicho que le mandaría a Beto Casella y a Canal 9 para que no usen su imagen en los informes del programa.

"A Yanina le gusta pelear y estar siempre en la pipota. Ella nunca da marcha atrás ante un comentario que hace. Yo no tengo ningún problema en pedir disculpas. Ella dijo que le iba a mandar carta documento a Beto y al programa, pero no llegó nunca. Ni a él ni a Canal 9. De hecho la seguimos poniendo", indicó Hermida en charla con Juan Pablo Godino para este portal.

"Yo creo que pierda ella, y no lo digo de altanera, creo que la repercusión que te puede dar Bendita en la tele es positivo si la sabes utilizar. Creo que ella pierde mucho en negarse en aparecer en los informes de Bendita. Me parece que la potencia. A ella porque le agarra la locura y amenaza con eso, pero me parece que la potencia. Pero bueno, si manda se perjudica", cerró.

