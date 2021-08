Edith Hermida apuntó contra Pampita y recordó un episodio con Benjamín Vicuña: "Necesita mostrar la familia feliz"

Continúa la polémica por el baile del caño que hizo Pampita en "La Academia", y cada vez se suman más detractores.

La modelo respondió a las críticas, entre las que se incluían los comentarios que hizo Edith Hermida en "Bendita". La panelista no se quedó atrás, y anoche volvió a criticar a Pampita de una manera muy dura.

En esta oportunidad, Edith la criticó por sus ganas de mostrarse “fabulosa” junto a su familia ensamblada, y le recordó el episodio que terminó con su matrimonio con Benjamín Vicuña, a poco de festejar sus diez años juntos.

“Me dijeron envidiosa y poco sorora, pero la verdad es que todas envidiamos a Pampita, todas queremos tener los canjes de Pampita, el cuerpo de Pampita y la cuenta bancara de Pampita”, señaló la panelista, tras el informe en el que se analizaron las repercusiones de sus dichos sobre “la necesidad frívola de parecer sexy” de la modelo.

“Yo sigo pensando lo que dije ayer con respecto a los cambios de la mujer y a esta necesidad que quizá tiene, y no quiero focalizar en Pampita, de mostrarse sexy, sensual y fabulosa. Cada uno puede hacer lo que quiera y vivirlo como quiera, pero yo, en lo personal, opino porque el aire es gratis y porque soy panelista”, insistió.

“A mí no me gusta, no me gusta. Me parece que Pampita tiene la necesidad siempre de mostrar esa familia feliz. Alguna vez lo hizo con Benjamín Vicuña: hizo una fiesta celebrando los diez años de amor y a los dos meses pasó lo de la palta y todo eso. Necesita mostrar algo, la familia feliz y todo fabuloso, y verse sexy, y a mí no me gusta”, cerró Edith Hermida, sobre el recordado episodio del motorhome de la filmación de "El hilo rojo", con la China Suárez.

