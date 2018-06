Edi Zunino: "La producción de Marley tuvo una fea actitud, de maltrato y patoteo"

Argentina e Islandia se vivió un momento tenso en uno de los palcos del Spartak Stadium. Si bien hubo mucho apoyo argentino para la Selección que conduce Jorge Sampaoli, antes del debut del equipo se produjo un encontronazo entre los productores de "Por el Mundo", programa que conduce Marley y el periodista Edi Zunino, Jefe de redacción de la revista Noticias. En la previa del partido entrese vivió un momento tenso en uno de los palcos del. Si bien hubo mucho apoyo argentino para la Selección que conduce, antes del debut del equipo se produjo un encontronazo entre los productores de, programa que conducey el periodista, Jefe de redacción de la revista





Susana Giménez ingresó a una de las plateas, acompañada de Marley, Eva Anderson, Martín Demichelis y Lizy Tagliani, entre otros.





Claro, su aparición fue una sorpresa para todos los argentinos que estaban cerca de su ubicación. Y fue allí cuando Edi Zunino, al intentar conseguir unas declaraciones de la diva de la televisión, se encontró con los productores de Marley, que según contó el periodista, lo echaron del lugar.





En diálogo con PrimiciasYa.com, Zunino, quien acaba de regresar a la Argentina, detalló: "Yo no sé qué idea se habrán hecho ellos, yo estaba en la cancha buscando gente para hacerles sociales, para captar imágenes y cositas...La revista sale una vez por semana y las cosas web no son en profundidad, la idea era buscar cosas de color de lo que estaba pasando en la cancha".

Embed Momento tenso en #Rusia: los productores de @marley_ok intentando echar a @zuninoticias cuando el Jefe de Redacción de @noticiasrevista se acercó a @Su_Gimenez. La justificación: “Ah si, si, si... ¿nosotros le paganos el pasaje y vos vas a hacer nota? Si, si, raja de acá". pic.twitter.com/s7vYKSgg4c — Revista Noticias (@noticiasrevista) 16 de junio de 2018







"En un momento veo que estaban Susana y Marley, me acerco y un señor grande que no sabía quién era pero que parece que me conoce ya que primero me quiere apartar. Después me pregunta si quiero hacerle una nota y que esperara un poco. Atrás cae otro chabón y me mete la mano en la cara y me dice 'yo pagué todo y vos te queres llevar una nota'. Me termina sacando como un patovica de un boliche de cuarta", añadió.





Y remarcó: "Yo a esta edad no soy cronista de cancha para robar famosos, no es mi juego ni estilo periodístico. Pero si están Susana y Marley en la tribuna, una foto al menos quería sacar. Además estas en un estadio de fútbol en un lugar de libre acceso, no estaban en un vip. Tuvieron una fea actitud, hay una cuestión de modos, de maltrato y de patoteo como si uno fuera a robarles... A Noticias no le sirve una exclusiva de un minuto con Susana Giménez para nada. Desconozco como estaban produciendo ellos ese momento, yo ni me fijé. Me parece que hay un celo bastante estúpido y que podrían obrar de otra manera".





Y por último, dijo: "Yo no les dije que era de Noticias, creo que me conocen lejanamente de donde soy. No trabajo en un medio que se ocupa en meterse donde no lo llaman, no voy a los cumpleaños de garrón. Si ellos tienen su exclusiva y la pagan, me parece perfecto. Yo no voy a morir por una nota con Susana. Igual aclaro que nadie me tiene que llamar para pedir disculpas, el tema es que sean gentiles con la gente y los argentinos que estábamos ahí".

