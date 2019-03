Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





"Cambio de velocidad" en Discovery, a partir del 12 de marzo a las 23 horas, con historias filmadas en Argentina. Eddie Fitte vuelve a la televisión para presentar los nuevos episodios deena partir del 12 de marzo a las 23 horas,con historias filmadas en





A lo largo de seis episodios, el periodista argentino amante de los fierros presenta los casos de dos fanáticos del mundo automotor que restauran sus vehículos para correr las carreras más difíciles, al tiempo que en Estados Unidos, el propio Aaron Kaufman emprende la aventura de modificar dos automóviles para los desafíos más audaces.

En charla con PrimiciasYa.com, Fitte expresó su alegría por participar de este programa tras su salida del Trece a mediados de 2018.





"La oferta de Discovery llegó el año pasado después de haber dejado de laburar en El Trece y me interesó desde un principio. Ahora estoy alternando mi vida como productor detrás de cámara y por otro lado lo de Discovery frente a la cámara", comentó en exclusiva Eddie. comentó en exclusiva

Embed



"Es un proyecto distinto y estoy disfrutándolo. Es un canal que para mí siempre fue medio soñado. No me imaginaba que esto podía llegar a pasar. Me sorprendió mucho porque la propuesta estaba buena, cinematográfica. Es una especie de reality, de corte americano", añadió el conductor.





"Estoy haciendo lo mismo que hice siempre frente a cámara: ser yo y meterme adentro de las historias, buscarlas por todo el país e ir a contarlas y vivirlas desde el lado del entrevistado, no del lado del periodista, que eso es lo que más me divierte. El producto final me dejó muy contento y me divertí mucho haciéndolo. Es otra propuesta", finalizó el tatuado.