Carolina tras once años de amor. La pareja pasó por el registro civil y el conductor compartió algunas imágenes del mágico momento en Instagram

El periodista de Trece y Carolina se convirtieron en marido y mujer en la tarde del miércoles 8 de noviembre.

PrimiciasYa.com se contactó con Eddie quien contó sus sensaciones en este paso importante de su vida y la de su mujer.





eddie fitte 3.jpg



"Estoy re contento, te digo la verdad. Mis amigos me pasaron algunos links y no lo podía creer. Es loco porque hoy nos despertamos como hace once años", comentó emocionado.







"Sigue todo un poco igual, pero tenés la libreta ahí y tiene como una cosa medio romántica al pedo si querés, pero me gusta. Que es eso donde tener un cuadernito para anotar tu familia. Y creo que eso es lo que venía queriendo formar hacer rato".





Las fotos exclusivas del casamiento.