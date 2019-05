Edda Bustamante dijo ante Flor de La V: "Si uno tiene órganos masculinos, es varón"

Sin querer se desató un tremendo debate en al ciclo "Flor de Tarde", que conduce Florencia de la V por Magazine. Edda Bustamante estaba de invitada cuando se comenzaron a discutir cuestiones de género, entonces la actriz planteó que "el hombre de hoy está cambiando más que las mujeres".





En el living tomó la palabra el psicólogo Gabriel Cartaña que recordó el episodio en el que Mauro Viale entrevistó a Flor de la V en sus comienzos y la hizo sentir mas por las preguntas sobre su sexualidad. "Fui sometida a los 20 años a las peores humillaciones en televisión. ¿Y vos pensás que alguien dijo algo en defensa mía? Porque era una chica trans se creían con el derecho de faltarme el respero de la peor manera. De ese cambio estamos hablando, no del hombre de bien", dijo Flor recordando aquel momento.





Entonces Edda volvió a tomar la palabra y le pidió al psicólogo qué definía "macho de hembra". Castaña le respondió: "Termino explicándole a la gente (que va al teatro a verlo) que uno es hombre o mujer simplemente porque se siente, porque no se puede explicar". Pero Edda no sintió que tuviera la respuesta que quería escuchar, entonces replicó: "¿Cómo no va a haber manera de explicar? Cuando vos tenés un bebé, le miran a ver si tiene órganos masculinos. Si son órganos masculinos, es varón", sostuvo.





Florencia entonces tomó las riendas se su ciclo y dijo: "Si hay una persona autorizada para hablar, soy yo. Porque, sobretodo, tengo ese sexo". "Toda mi vida me sentí mujer. Lo lamento si no les gusta a las empoderadas de la vagina, manejenlo", sumó.





Pero Edda no se quedó callada: "Hice una pregunta básica de la naturaleza y todo lo demás es el cambio social, a lo cual uno, si no tiene la inteligencia y la sensibilidad de subirse a esa ola se queda atrás. Porque acá las mujeres hemos perdido un campo importantísimo, la vagina. Hemos perdido la vagina. Dentro lo social, dentro de la definición, porque tenemos que tener códigos... No me entienden como creo que no entendieron a Lanata", afirmó un poco apoyando la frase del periodista, que dijo: "Un transexual no es una mujer".





"Lanata va a la naturaleza, hay macho y hembra...", sumó Bustamante ante la cara de desaprobación de la conductora."Esa definición la hizo una mujer en el Congreso y fue la peor definición que escuché en mi vida. Me parece retrógrado, antiguo y pasado de moda. Vos hablás de biología, no de identidad", replicó Flor.





"Tengo la mente amplia. Qué define a un macho y a una hembra, y de ahí para arriba vos (por Flor) podés ser quien sos. ¿Cómo explicás lo tuyo si no te basas en la base de hombre y mujer? ¿Cómo decís yo siento como mujer si no te basás lo que es una mujer?", agregó Edda.

Frente a cámaras trataron de seguir apoyándose en el psicólogo pero cuando el programa terminó Flor estaba que trinaba y hubo un acalorado intercambio de palabras.