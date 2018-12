Echaron a Carmela Bárbaro y Luis Bremer de "El Diario de Mariana"

Carmela Bárbaro y Luis Bremer cuando hoy, durante una reunión con directivos de Mandarina Producciones, les anunciaron que no van a continuar en el ciclo "El Diario de Mariana" durante la temporada 2019 que se encuentra en pleno proceso de armado. Muy sorprendidos quedaroncuando hoy, durante una reunión con directivos de, les anunciaron que no van a continuar en el ciclodurante la temporada 2019 que se encuentra en pleno proceso de armado.





Ángel de Brito, en el envío "Los Ángeles de la Mañana", programa de la misma productora cuyo titular es Mariano Chihade, esposo de Mariana Fabbiani. En tanto, Bremer es un histórico del ciclo de las tardes del Trece ya que acompaña a la conductora desde 2013. Carmela se sumó al programa a mitad de año ya que venía de formar parte del panel de, en el envíoprograma de la misma productora cuyo titular es, esposo deEn tanto, Bremer es un histórico del ciclo de las tardes delya que acompaña a la conductora desde 2013.





Fuentes consultadas por este medio coinciden en que el motivo del asombro de los periodistas tiene que ver con que ambos estaban negociando sus contratos para el año entrante. La situación era la siguiente: la empresa les ofertó una suba del 10% para sus nuevos contratos. Ambos se negaron y el monto de la oferta trepó al 20. Sin embargo, hace pocas horas se comunicaron con ellos, les pidieron que asistan a una reunión y allí les dijeron por separado que no iban a continuar.





No hubo explicación alguna. Es más, ellos pensaban que les iban a indicar que contesten si aceptaban la oferta del 20. Pero no fue así. La determinación fue echarlos enmascarando la historia con una no renovación del contrato porque "aún no saben el rumbo que va a tomar el magazine".





Además, por lo que pudo recolectar PrimiciasYa.com, esperaron a que Mariana Fabbiani esté de vacaciones con su marido para "evitarle un disgusto" a la animadora. Lo que no contemplaron es que ahora los dos colegas van a tener una tarea muy difícil porque a esta altura del año es muy duro conseguir acceso a otro programa.





Nancy Pazos en su cuenta de Twitter da cuenta de un despido por tener "voces disidentes" con el gobierno de Mauricio Macri. Bremer apoya a Cristina Fernández y Bárbaro viene de cuna peronista. Otra voz fuerte que plantó la periodistaen su cuenta deda cuenta de un despido por tenercon el gobierno deapoya aviene de cuna peronista.

Embed Lamento que cada vez haya menos voces libres en los medios masivos. @carmelabarbaro y @luisbremer quedan afuera de @ddm_oficial

Y realmente no creo que sea por falta de profesionalismo

Injusto y lamentable. Obvio que el año electoral no tiene nada que ver... — NancyPazosenla990 (@NANCYPAZOS) 27 de diciembre de 2018







Recordemos que la productora de "El Diario de Mariana", Mandarina (More Televisión en los papeles) viene cuestionada desde los pagos que le hizo tesorería de la provincia de Buenos Aires en 2017 por 5.5 millones de pesos. María Eugenia Vidal fue invitada al programa de Fabbiani el mismo día que le quitaron los fueros a Julio De Vido. Mientras tanto nos enterábamos de que gendarmería estaba apostada frente al domicilio del diputado, justo dos equipos completos del programa se encontraban en el Congreso y en el domicilio, listos para transmitir la "primicia".





Este año, el programa tuvo acceso a una entrevista exclusiva con Mauricio Macri en Olivos por lo que lleva a razonar que en 2019 van a estar alineados como el Grupo Clarín detrás de la reelección del Presidente. En esta línea, lo expuesto por Pazos tiene cierta lógica. Veremos.