Los duros tuits de Patricia Sosa contra Alex Caniggia tras su pelea con Oscar Mediavilla en el "Cantando 2020"

Anoche, Alex Caniggia y Oscar Mediavilla protagonizaron un picante cruce en el "Cantando 2020" (El Trece) que terminó con agresiones y un cero de puntaje después de la gala homenaje al "Potro" Rodrigo.

Al jurado se le fue la paciencia por los insultos de Alex para hablar en cámara y se lo dijo en la cara pero todo terminó en un fuerte intercambio entre el jurado y el participante.

"Diciendo estupideces, trata de respetar, que hay chicos… Vos sos un marmota”, arrojó Mediavilla. “¿Respetar a quien? Vos también sos un marmota. No sos el productor de los Guns N Roses”, contestó Alex. “Tengo más historia que vos, sos un salame. No existís. Vos no sos nada”, arremetió Mediavilla.

LEER MÁS Oscar Mediavilla se cruzó fuerte con Alex Caniggia y le puso un cero: "Sos un marmota y un salame"

Y Patricia Sosa se sumó a la pelea y salió con todo a respaldar a su marido. La cantante compartió una captura de su esposo y sentenció: “Está el borde del colapso”.

Luego disparó duro contra el mediático: “Cuando el contrincante es tan bajo, solo hay que educarlo o dejarlo pasar. Cuando lo primero es imposible...”.

Por último, compartió el tuit de Martín Salwe, locutor del "Cantando", que criticaba a Alex por reírse de quienes cobran el IFE: “¿Se burla de la pobreza? Triste”, se preguntó Patricia.

LEER MÁS Oscar Mediavilla realizó un mea culpa tras su pelea con Alex Caniggia: "Me sacó de mi eje"