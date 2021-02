Duros chats del psicólogo y la psiquiatra de Diego Maradona: "O perdemos la matrícula y vamos en cana o somos semidioses"

El grupo de Whatsapp de los enfermeros que atendieron a Diego Maradona se llamaba "Tigre" y se encuentra transcripto en 12 fojas del cuerpo 1 de la causa que investiga la muerte del Diez.

En esta oportunidad, los protagonistas de este nuevo chat que se filtró son Carlos Díaz, psicólogo del astro, y Agustina Cosachov, psiquiatra del Diez.

En "Intrusos" (América TV) compartieron un fragmento de la conversación, que ya habían hecho pública en Página 12 e "Informados de todo".

En el mismo, se pude leer a Díaz decirle a Cosachov: “Agus, si sale bien Diego esto puede ser algo que quede para la posteridad. O perdemos la matrícula y vamos en cana o somos semidioses”.

LEER MÁS Fuerte respuesta de Luis Ventura a Gianinna Maradona: "No me importa lo que quiere hacer con su vida"

Tras leer el mensaje, Rodrigo Lussich señaló: “No salió bien, Maradona se les murió, salió mal pero ellos pensaban que si salía bien se transformaban en semidioses o perdían la matrícula e iban en cana, que es algo que todavía puede pasar”.

El diálogo entre el psicólogo y la psiquiatra sigue cuando él le habla sobre las adicciones de Maradona: “Lo más importante es que está limpio, el resto se va viendo sobre le marcha”. Y Cosachov le contesta: “Exactamente. Estoy contenta, la verdad es que venimos bien”.

En ese momento, Díaz le cuenta a Agustina que se va a reunir con Gianinna Maradona y pide no contarle que habría sido convocado por Matías Morla, enfrentado a las hijas de Diego: “Mañana voy a juntarme con Gianinna para saber esto del pasado de Diego, ver qué tomó, que no tomó, bla, bla, bla. Me va a preguntar probablemente de dónde salí yo. Le digo que me convocaste vos, que nos conocíamos porque yo laburo en adicciones y consideraste que faltaba un psicólogo. Porque si yo le digo de una que es a través de Matías, pierdo toda autoridad para ellas y diga lo que diga les va a chupar un huevo”.

Y Cosachov no duda en darle la razón a su colega: “Excelente, obvio, que del ambiente consideré que eras la mejor opción”, asegura la psiquiatra en esa conversación con Díaz.

LEER MÁS Fuerte declaración de Gianinna Maradona: "Si no tuviera un hijo, con el hostigamiento ya me habría suicidado"