Otro duro relato de Cinthia Fernández tras la aparición de su ex: "Sufrí violencia verbal y física"

La aparición de Matías Defederico en Intrusos generó la rápida reacción de Cinthia Fernández en el programa donde trabaja, LAM.

Un día después de su charla en el ciclo de América del ex futbolista, Cinthia se despachó: "Sí, y no es la única violencia. Es en el terreno en el que no quiere entrar Cinthia y está bien. Conozco la historia y no quiere entrar de fondo porque la verdad una parte de lo que vivió es feísimo. Es feo para hacerlo público por las nenas, no por él".

Después Cinthia remarcó que todo comenzó ya en Chile, y que a partir de allí, comenzó a vivir momentos de violencia. "No sabía cómo separarme. Yo me vine de Ecuador antes, ya ahí estaba todo mal. Fue muy feo".

"Lo que pasó fue muy feo, y están las entradas mías al hospital. Nunca lo dije. Y hace años pasaron", indicó Cinthia Fernández sobre lo que vivió con Defederico. A lo que De Brito remarcó: "Están las pruebas de cuando te fuiste a atender". "Sí, no solo yo", sostuvo la panelista.

Después de animarse a contar por primera vez la situación de violencia que sufrió, Cinthia Fernández se quebró en llanto al aire: "Me liberé con un montón de cosas, y la pasé mal. Estuve muchos años", dijo.

Cinthia habló hoy en Intrusos y confirmó: “Hubo violencia verbal, porque la expresé. Pero hablo de violencia verbal y física”.

Ante la repregunta de Pablo Layús sobre si “hubo golpes también”, Cinthia admitió: “Sí, hablo de violencia física también. Mi mamá se enteró de esto mucho tiempo después. Había un muy amigo mío que sabía del primer episodio, y hoy ya no está. Lo perdí hace muy poquito”.

Al final Fernández aseguró: “Mi abogado lo supo desde el primer momento. El me dijo que haría lo que yo quisiera, pero en su momento le dije que no porque tenía que exponer a más miembros, y no quería”.