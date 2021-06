El duro reclamo de Maxi López a Wanda Nara en el día del padre: "Hace diez meses que no me dejas verlos"

Maxi López le hizo un duro reclamo a Wanda Nara en el Día del Padre. El futbolista le "recordó" a la modelo que hace 10 meses que no ve a sus hijos. Ella contestó con una foto muy fuerte aunque no hizo alusión a su ex.

En una historia de Instagram, López aprovechó el Día del Padre para reclamarle a Wanda -aunque no la nombró- que hace 10 meses que no ve a sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto.

"Feliz Día del Padre a todos los padres del mundo", arrancó el mensaje del futbolista en su historia de Instagram para la que eligió una foto con sus tres hijos frente a la torre Eiffel, en Francia.

Luego mandó la indirecta muy directa contra Wanda: "Aunque no me dejes verlos hace diez meses y te empeñes en cortar lazos, yo siempre voy a estar ahí para ellos. Es algo que no vas a poder entender nunca". Aunque no la nombró, el mensaje fue claramente para ella.

Maxi cerró con unas palabras para sus hijos: "Los extraño mis pollos, pero ustedes ya lo saben".

Wanda Nara no se dio por enterada, pero publicó una foto en la que está reunida junto a la familia de su actual marido, Mauro Icardi, festejando el cumpleaños de su suegra. En la imagen se ve a los tres hijos de López, más Francesca e Isabella junto a ellos dos y otros parientes, entre ellos su madre Nora Colosimo.

LEER MÁS Maxi López le propuso casamiento a su novia Daniela Christiansson: el video del romántico momento