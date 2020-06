El duro momento de Matías Bagnato: murió su abuela y no pudo despedirla

Cuando Matías Bagnato tenía 16 años Fructuoso Álvarez González, un pariente político de su padre, incendió la casa con toda la familia adentro. Sobrevivió Matías, que logró escapar por una ventana, y su abuela Norma, que el día anterior había viajado a Mar del Plata.

Matías se fue a vivir con Norma y con el tiempo se convirtió en una de las caras de las víctimas de delitos. El hombre que provocó el incendio continuó con amenazas de muerte desde la cárcel lo llevaron a contar lo que sucedía en sus redes sociales.

LEER TAMBIÉN: Matías Bagnato: "Sin la ayuda de ustedes, me hubiese matado"

Norma fue un pilar fundamental para Matías quien fue muy lastimada por el asesino de su familia: la golpeó, abusó y la obligó a aspirar cocaína como represalia por una deuda económica.

Matías hizo todo para visibilizar lo que le sucedió cuando era adolescente, incluso ingresó a Gran Hermano llegando a ser finalista de una de las ediciones del ciclo. Pero siempre contó con el apoyo de a su abuela a la que le dedicaba muchos mensajes en sus redes.

La mujer de 91 años, que vivía en un geríatrico, sufrió un infarto la semana pasada y falleció. "Gracias por ser mi sostén, por enseñarme a ser fuerte, a luchar... No puedo ni escribir. ¡Ya te extraño tanto! Descansá, mi amor... Sé que estás feliz de estar con mami, papi, Fer y Ale. Esperame con ellos. ¡Me da tanta bronca que pasó ahora, sin poder despedirte como quería! ¡Te amo, abu!", escribió Matías para despedirse.

"Me destruyó pensar que no podía despedirme de ella, como me pasó con mis viejos y mis hermanitos", contó ya que no pudo ir a verla por los protocolos de la pandemia de coronavirus.

LEER TAMBIÉN: El desesperado pedido de Matías Bagnato dio sus frutos