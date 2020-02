El duro mensaje de Martina Soto Pose tras la reaparición pública de Roberto Pettinato: "Inmundicia de ser"

Hacía rato que Roberto Pettinato no daba notas. El conductor se había ido de viaje a probar suerte a Estados Unidos en medio del escándalo en el que varias ex compañeras de trabajo lo denunciaron por acoso y violencia laboral.

Con nueva novia de la mano, Lucía, el conductor enfrentó la semana pasada las cámaras de “Intrusos”, América, que lo encontró a la salida del teatro y se animó a contestarle algunas preguntas.

“Estoy yendo y viniendo, no estoy mucho en el país”, reveló Roberto por su actualidad. Sobre un posible regreso a la televisión fue contundente: “El sueño terminó, no tengo ganas. En la radio sí”, dijo.

“¿Te fuiste con bronca del medio?”, le preguntó el notero y Pettinato aseguró: “No habló de esos temas, pasaron dos años y medio y ya cumplí todas las condenas”.

Consultado si pensó en ir a la Justicia para limpiar su nombre el conductor fue muy irónico: “No, mi nombre siempre estuvo medio sucio. Soy como Jack Sparrow: muy inteligente, sexy y con una reputación media”.

“Las acusaciones no fueron serias”, dijo y el notero le volvió a preguntar si no le parecía sería una acusación de acosador en un trabajo: “No, para mi no fue así, ¿Estuve condenado?”, preguntó.

Pettinato reapareció luego de alejarse de los medios tras las acusaciones de acoso sexual por parte de distintas famosas como Mariela Anchipi, Karina Mazzocco, Emilia Claudeville, Ernestina Pais, Fernanda Iglesias, Josefina Pouso y Martina Soto Pose.

Por tal motivo, fue Martina quien se mostró muy molesta en Twitter por las declaraciones de Pettinato: “Ay chicxs, no... Pettinato volvió y van a buscarlo para ponerle el mic y que siga diciendo barbaridades e incongruencias. No le den más aire a esa inmundicia de ser. No es excéntrico. Es un sorete. Corta la bocha, diría Ivo”, lanzó la periodista.

Cuando un usuario le señaló que “hay tantos adelante de él… Baby Etchecopar por ejemplo”, Soto Pose le respondió: “¿Baby también encerraba a compañeras de trabajo en una oficina o camarín a toquetearlas? ¿También se las tranzaba a la fuerza en su primer día de laburo a modo de “iniciación”? No sabía, che”.

“Y tengo muchos episodios más de la misma índole para agregar al prontuario eh. Experiencias de horribles mías y de compañeras. Pero lo voy a dejar acá porque de verdad, ese hombre despierta lo peor de mí. Recuerdos muy de mierda”, cerró Martina.

