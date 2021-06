El duro mensaje de los hijos de Wanda Nara y Maxi López a su padre por su posteo: "No molestes a mamá"

El domingo, en el Día del Padre, Maxi López utilizó su Instagram para disparar contra Wanda Nara, a quien acusó de no dejarle ver a sus hijos, Valentino, Constantino y Benedicto, hace 10 meses.

"Feliz día del padre a todos los padres del mundo. Aunque no me dejes verlos hace diez meses y te empeñes en cortar lazos, yo siempre voy a estar ahí para ellos. Es algo que no vas a poder entender nunca", señaló en su mensaje, hablándole claramente a su ex esposa. Y cerró: "Los extraño mis pollos, pero ustedes ya lo saben".

Estas palabras de Maxi López en las redes sociales no solo abrieron un nuevo frente contra Wanda, sino que también dejaron por primera vez expuestas las reacciones de sus hijos ante el reclamo público que hizo el futbolista.

Este miércoles en "Los Ángeles de la mañana", Ángel de Brito expuso la situación y contó que en esta oportunidad la pelea no solo quedó entre Wanda y Maxi, sino que los hijos de la pareja también se expresaron con enojo ante esta situación.

"Los chicos pueden hablar con su padre, de hecho hablaron el día del padre, y le reclamaron este posteo que no les gustó nada. Todos leen, todos tienen redes y pueden mirar las redes, y no les gustó porque está atacando a su madre, y los chicos están criados por ella las 24 hs. desde que nacieron", dijo el periodista sobre la reacción que tuvieron los hijos de Wanda y Maxi, que tienen 12,10 y 9 años.

Luego agregó: "Entonces, le reclamaron a Maxi López vía telefónica y están los audios. Como prueba que Wanda puede presentar en la Justicia o públicamente, de los chicos diciéndole al padre, 'no molestes a mamá, sacá ese posteo'. El posteo después se evaporó solo. Están los audios de los nenes diciéndole esto al padre".

Incluso, Ángel informó que según aseguraron los abogados de Wanda Nara, no existe un documento que haya presentado el futbolista con el fin de poder ver a sus hijos. "Nunca presentó un convenio para ver a los chicos. Nunca presentó judicialmente un convenio de visitas. En ningún momento hay un documento diciendo quiero ver a los chicos lunes, miércoles y viernes", resaltó.

