El duro editorial de Antonio Laje por el vacunatorio VIP: "Lo que cometieron es un delito"

El periodista Antonio Laje cuestionó este miércoles el discurso del mandatario y afirmó que no comprender la gravedad de lo que sucedió "es brutal".

Luego de que el presidente Alberto Fernández calificara como una "payasada" las denuncias penales contra el exministro de Salud Ginés González García ante el escándalo por el "vacunatorio VIP", el periodista Antonio Laje cuestionó este miércoles el discurso del mandatario y afirmó que no comprender la gravedad de lo que sucedió "es brutal".

Y en la misma línea, afirmó: "Lo que cometieron es un delito".

LEER TAMBIÉN: La abrupta salida de Luciana Salazar del chat de "Polémica en el bar": "No esperó a que..."

"Que Alberto Fernández no entienda la gravedad de lo que pasó es brutal. Que lo trate de minimizar, de poner como que alguien se salteó de la fila para encontrar un lugar mejor en un recital, es terrible. Alberto Fernández tiene que entender que no es el dueño del Estado y que él no decide lo que está bien y lo que está mal, que para eso hay leyes que hay que cumplir", afirmó el conductor de BDA.

"Esto de la vacuna es vergonzoso, pero lo más grave es que un enorme problema ético", planteó luego el periodista,

E insistió en remarcar la gravedad del hecho: "Lo que cometieron es un delito y hay responsables que van a tener que pagar por ese delito. Espero que paguen".

LEER TAMBIÉN: Mica Viciconte cambió de planes y no se suma a "Intrusos": ¿Quién ocupará el cuarto lugar en el nuevo panel?