Duro descargo de Santiago del Moro por la inseguridad

"No hablo de delitos complejos, pero en en los casos de los motochorros todos los días se roban relojes, celulares, computadoras, carteras, mochilas.La gente ya no quiere hacer la denuncia se pierden dos o tres horas de algo que no sirve absolutamente para nada", expresó. "Ahora le han robado hasta al Premio Nobel y, obviamente, lo recibimos robándole, con esta decadencia que vivimos día a día", añadió.