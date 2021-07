El duro descargo de Pampita tras ser acusada de no pagar una deuda: "Me molesta bastante"

Pampita quedó envuelta en un escándalo en las redes sociales. Se dijo que la modelo habría comprado artefactos de iluminación para su casa en la tienda de una emprendedora argentina, pero luego no abonó lo acordado.

"Mi hermana y el novio tienen una empresa de iluminación. Le fueron a hacer una instalación de luces led a Pampita y la mina todavía no les pagó. Los que más tienen son los más ratas", escribió una usuaria en Twitter.

El posteo recibió más más de 1600 retuits y cientos de likes. Entre los comentarios llamó la atención la respuesta del marido de la jurado de "La Academia", el empresario Roberto García Moritán.

"Por favor, qué me escriban un mensaje por privado y me ocupo de solucionarlo. Debe haber sido una confusión. ¡Muchas gracias!", expresó la pareja de Pampita.

"Robert, ellos no tienen Twitter. Supongo que tendrán el contacto por el cual acordaron la instalación. Debe ser ese! Saludos", le explicó la hermana de la dueña la marca donde la modelo compró dichas luminarias.

El empresario, en tanto, se comprometió a gestionar los pagos adeudados. "No me deja escribirte por privado. Recordame la empresa por favor y los contacto para ver qué pasó. ¡Gracias!", manifestó Moritán.

Y ahora Pampita salió a aclarar los hechos con pruebas. En primer lugar compartió un chat con el hombre que contrató, a quien le aseguró: "Si no se pagó fue por negligencia tuya. Llamame urgente así aclaramos este tema que me molesta bastante".

Al respecto, el proveedor contestó: "Carolina, yo no fui a buscar ese dinero porque no tuve tiempo. Esto es una locura, vos sos una gran persona y lamento muchísimo esto. No lo puedo creer. Ya mismo estoy hablando con mi novia para que hable con su hermana para que se retracte. Una vergüenza. No sé cómo pedirte disculpas".

"Le dije que hable con su hermana y que se retracte en la redes, le expliqué lo que nosotros sabemos. Vos me dijiste, 'cómo querés que te pague, transferencia o efectivo' y yo te dije que la verdad prefería el efectivo", continuó en un audio de WhatsApp.

Por su parte, el hombre al que contrató Pampita explicó en su cuenta oficial de Instagram lo ocurrido: "Le pedí disculpas a Pampita y a su marido, la verdad que es una situación vergonzosa, esta chica que hizo el tuit es la hermana de mi novia y no sé por qué publicó ese tuit con una información totalmente falsa, quiero pensar que hubo un teléfono descompuesto entre hermanas y puso cualquier cosa o se quiso hacer la canchera. No me cierra por ningún lado".

