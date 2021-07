El duro descargo de Mar Tarrés tras la pelea con su coach: "Se terminó la pesadilla"

Tras el fuerte cruce que tuvieron Mar Tarrés y su coach, Judith Kovalovsky, en la pista de La Academia (El Trece), en las últimas horas la modelo plus size utilizó sus redes sociales, en donde compartió un duro descargo y hasta pidió cambio de coach para su continuidad en el ciclo.

Fue Ángel de Brito quien primero confirmó que la participante había pedido no seguir trabajando junto a Kovalovsky. "Todo pésimo entre Mar Tarrés y su coach. La participante la acusa de traidora y ya pidió cambio", escribió el conductor de LAM en Twitter.

Luego, Tarrés confirmó que está todo mal con la coreógrafa y la acusó de traidora a través de varias publicaciones que compartió en una serie de historias de Instagram.

"Si supieran que ella lo sacó y lo dejó sin trabajo a mi ex bailarín Iván. Si supieran que quiso dejar a pibes humildes sin trabajo. Los chicos que bailaron conmigo el shuffle. Si supieran que jamás llegué tarde dos horas. Sí admito que llegué 10 o 15 minutos tarde por mi otro trabajo, pero salió a decir que dos horas para hacerme quedar mal con la producción seguramente para hacerme perder el trabajo como lo hizo con otros porque no le importa dejar a la gente sin trabajo. Y tengo mucho más para contar, pero ya fue, ya se terminó la pesadilla de trabajar con ella", señaló.

Tras confirmar que no seguirá trabajando con Judith, continuó: "Quería sacarlos y que no cobren porque ellos no quisieron ir a ensayar gratis sin cobrar un feriado. Ella piensa que la gente es esclava de ella y que a todo hay que decirle que sí...Por suerte la producción se puso firme y no le dio el gusto a ella de despedirlos pero me consta verlo haciendo todo para que los chicos no cobren".

"Quiso dejar sin trabajo a los bailarines de shuffle y me tiró mierda a mi para perjudicarme y que me saquen a mí también. Claro, pero ella va a ensayar con una cartera Luis Vuitón de dos mil dólares y no sabe lo que es empezar de abajo y remarla. No le creo nada las lágrimas, sé lo mala que es", añadió.

Luego, sin filtro, hizo referencia a la relación que mantiene Kovalovsky con Paul Kirzner, hermano de Adrián Suar: "Ella piensa que por que es la mujer de un importante productor de Polka puede pasar por encima de cualquiera, pero la tonta Mar que se calló durante estos 3 meses ya se despertó".

Por último, Mar volvió a insistir en su mal vínculo con quien fuera su coach hasta la semana pasada y reconoció que esta actitud le puede llegar a costar su participación en La Academia: "Jamás los de LAM la acusan de nada porque obvio es la cuñada de Suar. Y seguramente me sacarán del programa porque él es el director del canal. Pero no me importa, me siento libre de expresar lo mal que la pasé con ella. Vale más mi libertad que mi continuidad en el canal".

