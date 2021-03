Duro descargo de Ivana Nadal por las críticas que recibió al militar contra el uso del barbijo

Desde Costa Rica, Ivana Nadal insistió en que es mejor no usar barbijo que respirar con el tapabocas. Fue muy criticada y ahora volvió a referirse al tema.

Ivana Nadal abrió la polémica esta semana cuando desde Costa Rica le habló a sus seguidores y les aconsejó que no usen barbijos.

“Date amor y el COVID-19 no te toca, amigo, te lo prometo”, ya había manifestado la ex Telefe.

"Si te están diciendo que el COVID te afecta el sistema respiratorio, pero te ponen un barbijo. ¿Qué pensás que están haciendo con el barbijo? ¿Cuál es la sensación que te da ponerte un barbijo? ¿No te ahogás? ¿No sentís cómo respirás aire caliente, como el dióxido de carbono da vueltas adentro del barbijo y vos te lo metés para adentro y lo sacás? Es una locura!”, añadió.

Por supuesto, sus palabras hicieron mella en las redes sociales e Ivana fue muy criticada.

Por tal motivo, Nadal volvió a hablar sobre el uso del tapabocas. "De lo único que somos responsables es de nosotrosmismos. Cuando te vendenque te pongas el barbijo para cuidar a los demás, te están metiendo una responsabilidad que no te corresponde. Vos no le vas a poder salvar la vida a nadie, negri", reflexionó.

Y continuó: "A la única persona que vas a poder salvar es a vos, amándote, cuidándote, conectando con la vida, respirando aire puro y respirando aire puro".

Y aclaró: "Chicos, en qué momento yo dije que el Covid no es una enfermedad y que no te mata? ¿Me están jodiendo? Solamente digo que si usas el barbijo tapás el sistema natural respiratorio y no dejás entrar el oxígeno que te da la naturaleza, y lo que hacés es dañar tu sistema inmunológico y tus pulmones. Y así, te agarra el Covid y te hace con...", sentenció Nadal en medio de un paisaje selvático.

