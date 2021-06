Duro descargo y fuerte enojo de Thelma Fardin por la "pericia" a Juan Darthés

Ángel de Brito confirmó ayer en Los Ángeles de la Mañana (El Trece) la fecha de inicio del juicio contra Juan Darthés, tras la denuncia por violación que realizó en diciembre de 2018 Thelma Fardin.

"El 30 de noviembre comienza el juicio contra Juan Darthés por la denuncia por violación de Thelma Fardin. Y está la pericia psiquiátrica", contó el conductor, dándole el pase a Maite Peñoñori para que desarrolle los puntos más importantes del estudio.

"La pericia fue enviada a Brasil. La investigación empezó en la Argentina y ahora se trasladó la causa para que tengan esta primera audiencia por Zoom. La pericia psiquiátrica fue en diciembre de 2018", comenzó diciendo la panelista. Y agregó: "Cada entrevista duró una hora y media. Dicen que contestó las preguntas de manera fluida, aunque por momentos parece sumirse en angustia".

En el escrito se indica que el actor al ser entrevistado "se esfuerza por colaborar. Mantiene contacto visual, lúcido y orientado", leyeron.

Luego, se indicó como estaba en aquel momento tras la denuncia por lo que "pidió ayuda terapéutica para él y su familia. No tiene manifestaciones de odio o agresividad. Es empático con su entorno y familia. No se notan intentos de manipulación. Se lo ve depresivo y ansioso".

Qué dijo Thelma Fardin sobre la pericia a Juan Darthés

“Hasta acá, a mi victimario no le hicieron ni una pericia oficial por parte de la Justicia, la pericia que hicieron pública y que los medios, sin perspectiva de género reproducen, es una pericia de parte (dígase paga, por él y/o su defensa)”, aseguró la actriz en el comienzo de un hilo de Twitter.

“A mí, como a todas las víctimas de abuso, ya me sometieron a tres pericias y todas desde los organismos oficiales (me hicieron incluso una pericia física, sí, así de revictimizante es el sistema y los medios contribuyen a que la tortura siga)”, expresó indignada la artista que integra el colectivo de Actrices Argentinas.

“Esas pericias determinaron que hay pruebas suficientes para acusarlo, con colaboración de tres Ministerios Públicos, de tres países diferentes. Pero lxs periodistas no tienen vergüenza a la hora de revictimizarnos y poner a nuestros abusadores en el papel de pobres hombres”, continuó Thelma Fardin.

“El patriarcado no se va a caer solo por eso seguimos resistiendo. ¿Estoy cansada? Sí, pero no estoy sola. No nos callamos más”, concluyó.