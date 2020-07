Tras el duro descargo contra Alberto Fernández, Viviana Canosa demandará a una actriz que la imitó

La actriz Luana Pascual hizo una parodia de la amenaza que sintió Viviana Canosa por parte del presidente Alberto Fernández.

"Me hizo sentir pánico extremo. Señor Presidente, no me moleste más. Quiero trabajar en libertad porque me la merezco, me la gané. No abuse de su poder, me siento absolutamente decepcionada", exigió Canosa.

Eso hizo que recibiera un advertencia de parte de la conductora de "Nada personal" (El Nueve) que le enviaría una demanda por la imitación.

"Luana mañana se conecta con vos Martin Legui (su abogado). Besos!", apuntó. Inmediatamente, los usuarios de la red social se mostraron indignados con el accionar de la periodista por demostrar "no tolerar a quienes piensan distinto", como varias veces le reclamó en su programa al Gobierno.

La imitadora, que en redes se apoda La Loba, respondió que no le tiene miedo a las réplicas vía abogados de Canosa.

