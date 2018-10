Cierto es que Fandiño intentó ponerle paz a la noche pero al comenzar aseguró que Laurita brindó una nota donde dijo que a ella le quedaban cosas pendientes con Cabré. Eso fue el disparador de una verdadera pelea verbal que por momentos resultó desagradable.

Si bien todo está muy bien maquillado, el foco final parece ser Nicolás Cabré. Tanto que al actor (de perfil súper bajo) lo sacaron a bailar en varias oportunidades a lo largo del programa.

"Ayer estaba tranquila, pero me empezaron a caer notificaciones en el celular con los dichos de Laurita sobre mí en Los especialistas del show. Dijo que tengo el ego arriba, que era envidiosa y que me había quedado algo en el tintero (con Nicolás Cabré). Si alguien no te respeta, hay que contestar. La relación más importante que yo tuve fue con René, el padre de mi hijo", manifestó la actriz.

laurita.jpg



"Nunca hice una crítica con mala intención y no fui agresiva en mis devoluciones. Metés a mi pareja, que no tiene nada que ver al respecto. Tenés un hijo y no te voy a responder qué deberías hacer a la noche en lugar de revisar las notificaciones", retrucó la jurado.





"Pará, pará. A tu pareja la metiste vos en el medio. ¿Querés decir que una mujer que tiene un hijo no puede revisar las notificaciones en un celular? Es una locura, tené cuidado con las cosas que decís, te estás equivocando y te está escuchando un montón de gente", contrarrestó Fandiño.