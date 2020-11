El duro comunicado de Burlando tras la muerte de Maradona : "Lo tuve en mi casa y 'enfrente'; nada opaca el dolor porque se fue un guerrero"

Fernando Burlando estuvo presente en Casa Rosada para despedir a Diego Maradona. Pero antes, el abogado emitió un profundo comunicado a través de sus redes sociales en el que señaló que pese a haber sido "amigo y adversario" jamás lo olvidará.

"En el año más triste de la historia, este va a ser el más triste para millones de argentinos y argentinas. Y lo es para mí. Más allá de las circunstancias que jalonearon mi relación con Diego en diferentes instancias de nuestras vidas. Porque fui amigo y adversario; reímos y nos enojamos; fuimos para el mismo lado y hacia metas opuestas", comenzó diciendo.

También hizo hincapié en que muchas veces Diego se enojó con él por haber defendido a Dalma, Gianinna y Claudia Villafañe. Cabe destacar que Burlando tiene como clienta a Claudia, quien en este último tiempo se enfrentó con el Diez en la Justicia,

"Lo tuve en casa, compartiendo familia y lo tuve enfrente a la hora de discutir asuntos terrenales que no opacaron mi admiración por él. Nada de lo pasado hace que hoy no esté cruzado por el dolor. Porque se fue un guerrero legendario, de esos que siempre volvían vencedores. Y aún cuando esta vez la muerte le haya cortado el camino, Diego no se fue; su recuerdo será cada día más grande y estará tan presente que las nuevas generaciones se preguntarán si en verdad murió o si es un mito. Y le diremos que no. Ya era una leyenda, una religión y ahora lo es más", indicó.

"En el año más triste de la historia, se fue el dueño de la alegría de millones. Tenía el valor que solo pueden tener los hombres imperfectos. Y por eso será inolvidable. Gracias, Diego", cerró Burlando.

