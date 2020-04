Duro comentario de Leo Montero contra Susana: "No se devuelven perros como hacen señoras mayores"

Más figuras se suman a la crítica y el repudio contra Susana Giménez por haber contado que devolvió a la cachorrita Rita porque "le mordía las piernas".

Hace quince días, Susana Gieménez celebraba la llegada a su hogar de Rita, una cachorrita con la que pensaba compartir la cuarentena en su casa de Barrio Parque hasta que pudiera llevarla con el resto de sus mascotas a La Mary, su mansión de Punta del Este.

Sin embargo, en diálogo con Santiago del Moro para "Justos Podemos Lograrlo", por Telefe, este lunes la diva confesó que no había tenido más remedio que devolver a la perrita porque la “mordía mucho”. Y luego aclaró que piensa adoptarla dentro de un mes cuando en el criadero le enseñen a no morder.

Sin embargo, algunas voces comenzaron a cuestionar a la diva. Anoche, Leo Montero en su programa del Nueve, "Mejor de noche", donde realiza una sección sobre adopción de perros y gatos, fue lapidario contra Giménez.

“Es una antigüedad comprar perros, no compren perros...No devuelvan perros comprados, como señoras mayores. No hagan eso, no se hace eso”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Eso no se hace. Los perros no son un buzo que si no te gusta los devolvés. Primero, no se compra porque no les interesa a los perros. Y si adoptan un perrito, bánquenla. ¿Qué quieren? ¿Qué no rompa? ¿Que no mee? ¿Que no cague? ¿Que no ladre? Vos de chiquito, ¿no measte y no cagaste? Bueno, los perritos igual. Encima, lo hacen más rápido que nosotros”.

Si bien nunca la nombró, claramente Montero hablaba de Susana y en el marco del contexto de esa noticia. Aquí el video del momento donde Leo manifiesto su enojo:

