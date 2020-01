Duro y acusador posteo de Mónica Farro en medio del conflicto con Sol Pérez

La uruguaya Mónica Farro no se guarda nada en la pelea que mantiene desde el jueves pasado con su compañera en la comedia "Veinte Millones", Sol Pérez.

Hoy, Sol habló en "Involucrados", ciclo en el que trabaja, y también en "Intrusos". Allí se molestó cuando hablaron de que ella era la novia del productor Guillermo Marín.

"Jamás en mi vida tuve que acostarme con un productor para tener un trabajo. Hace 3 años que trabajó con Guillermo Marín: ustedes piensan que si yo me hubiera acostado con Guillermo Marín, si me protege, si soy la amante ¿Piensan que esto me estaría pasando?", dijo.

Y agregó: "Jamás le voy a levantar la mano a nadie ni voy hablar mal de alguien, de un compañero, por más que ella me salga a matar”, sostuvo y agregó: "No me gustó que diga llorando que yo soy violenta, hay mujeres que se mueren todo los días”.

Sol enojada contó que Mónica dijo que ella se había acostado con el productor, Guillermo Marín. Entonces, la rubia le contestó por los rumores de que la vedette uruguaya habría sido convocada por un productor, Picone, para la obra.

En el marco de ese móvil, la uruguaya volvió a las redes sociales e hizo un duro y acusador posteo.

"Jajajaja besitos a todos.... pregunta: quien chuparia pi.... para pagar sueldos de otros???? No sería más lógico que lo haga para mi? Jajajajaj😂😂😂😂😂 que boluda q soy en vez de estar en París estoy acá pagando sueldos jajajajajajajaj🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️", escribió.

