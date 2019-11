Durísimo cruce entre el hijo de Alberto Fernández y Ángel De Brito

Una foto tomada en un boliche el fin de semana, donde se ve a Estanislao Fernández muy cerca de un bailarín de ShowMatch generó un fuerte cruce entre el hijo del presidente electo Alberto Fernández y el periodista de espectáculos.

De Brito mostró en su programa la foto de Fernández junto a Facundo Mazzei. Allí su panel comenzó a opinar sobre la imagen y hasta entrevistaron al bailarín para saber si había pasado algo ya que los protagonistas de la imagen tienen sus respectivas parejas.

Fue este video el que generó el rechazo de la novia de Estanislao que le escribió por Twitter al periodista y le dijo: "Che Angel De Brito mi novio puede hacer lo que quiere es libre de hacerlo. Tenemos una relación abierta y somos jóvenes. No hay nada que ocultar, puede bailar con quien quiere y hacer lo que quiera sin problemas. Besitos".

Lejos de esquivar la polémica, el conductor le respondió a la joven: "¿Tenés problemas de comprensión? Fue exactamente lo que dije. Míralo bien antes de escribirme. Besitos para vos!".

Esta respuesta de De Brito generó el enojo de Estanislao Fernández que decidió opinar sobre el tema en su cuenta de Twitter. Allí habló de "acoso mediático" y remarcó: " A mí me volvieron figura pública sin mi consentimiento".

"Dejemos de normalizar el acoso mediático. Si vos me decís que yo soy participante de Bailando por un Sueño o cualquier otro programa de tv, no me molestaría ese nivel de acoso, porque es parte del juego. Les recuerdo que a mí me volvieron figura pública sin mi consentimiento", dijo el joven y agregó: "Sin mi consentimiento se encargaron de publicar 'mi historia' en todos lados sin siquiera chequearla. Así que sepan que yo no entro en este juego chiques. Cada programa de esta índole, medio, etcétera, que habla de mí, de la forma que hablaron, queda cancelado por acoso", expresó.

Para cerrar, explicó el por qué del descargo: "Mi limite fue que le respondan a mi novia de forma tan violenta, patoteandola. Dejemos de normalizar el acoso. Punto".