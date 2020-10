Durísimo comentario de Jorge Rial al video de Patricio Giménez: "Vaciándole la heladera a Susana"

Jorge Rial salió con los tapones de punta contra Patricio Giménez, hermano de Susana Giménez, quien el pasado sábado grabó un video en su cuenta de Instagram donde critica fuertemente al kirchnerismo y luego revela que su mamá tiene cáncer y no puede venir a verla.

"Chiques, ¿qué pasó con los trolls? Porque hasta ahora recibí sólo elogios. ¿Qué están, todos tomando tierras?”, comenzó diciendo.

Y agregó con un filtro de Guasón: “Saludos. Después paguen los impuestos...Y acuérdense: siembren manzanas y lleven gallinas. Pero ojo, nunca tomen tierras fiscales que se vendieron a seis pesos en Santa Cruz. ¡No sean malos!".

Antes de recibir críticas por estar en Punta del Este, Patricio aclaró: “Y si vos pensás que yo la tengo gratis, tengo a mi mamá con cáncer en Argentina. Y a mi abuela, con 98 años, en Argentina. Y no las puedo sacar de ahí. Si no, los mandaría a todos a la concha de su madre”.

Y, mencionándolos solo con sus nombres de pila, se refirió directamente al presidente, Alberto Fernández, y a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. “¡Alberto! Nada, ojalá que Pepe te siga bancando el alquiler en Puerto Madero que vos no podés pagar. Y Cris, chicos, tus hijos, vendan los dólares de la caja y compren pesos, ¿eh?”, dijo.

“A ver, señorites. Yo podría ponerme abajo de una sombrilla y cagarme. Pero no me estoy cagando, porque están destruyendo a la clase media que es lo que manejaba este país. Y yo tengo familia ahí. Entonces, no me puedo cagar”, manifestó.

Y desarrolló su teoría: “Ustedes quieren una clase media que baje a la pobre para decirle: ‘Bueno, nos subimos a un camión y ahora, con dos choripanes y un plan, vamos a manifestar’. Yo eso lo vi de ustedes, empleados de correo y de muchas empresas. Y ustedes, sin impuestos, no son nada. Y nosotros somos los impuestos”.

La dura respuesta de Jorge Rial

El conductor hizo un posteo en su Twitter donde dice de Patricio que es un vividor, prácticamente.

"Desde el dorado exilio en Punta del Este y vaciándole la heladera (entre otras cosas) a Susana Giménez, habla al país...", escribió Rial.

Y, este lunes, en "Intrusos", afirmó que él eligió irse pese a la enfermedad de su mamá y los años de su abuela. Aquí el picante video.

