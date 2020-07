Durísimo audio de Diego Maradona contra Dalma y Gianinna

Un impensado audio tomó trascendencia pública y alimentó aún más la pelea de Diego Maradona con sus hijas, Dalma y Gianinna.

Hace unas semanas, la aparición de un video donde Diego baila con Verónica Ojeda en México alertó a la familia para hablar de una adicción al alcohol y de la posibilidad de recurrir a la Justicia para que las deje accionar siendo que culpan al entorno con el que vive el DT.

Infobae difundió un audio que supuestamente Diego le mandó a Dalma y a Gianinna.

“Escuchénme, córtenla con eso de que estoy borracho. Mi propia hija me lo viene a decir. Yo a mi hija la llevé desmayada con 15 añitos a la casa. Esto es la verdad me duele”, dice Diego en el audio.

En la grabación, Maradona también hace referencia a la supuesta estafa económica de Claudia Villafañe que derivó en una enorme batalla legal en la Justicia: “Pero no le voy a aflojar, no le voy a aflojar. Creen que apurándome a mí me van a hacer caer todo lo que me robó la madre. No se enganchen, chicas, no se enganchen”.

El Diez estaría haciendo referencia a un episodio que habría protagonizado Gianinna, ya que fue ella quien habló sobre la adicción al alcohol y su intención de realizar acciones legales para poder ayudarlo en el ciclo Intrusos. “El panorama del alcohol lo vienen negando hace un montón. No es algo de ahora, de la cuarentena”, enfatizó, y relató lo que vivió en octubre del año pasado cuando fue al cumpleaños de su padre.

