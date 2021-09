Durísima respuesta de Flavio Azzaro a Oscar Ruggeri: "Sos un payaso mediático"

Flavio Azzaro le respondió con todo a Oscar Ruggeri desde su canal de Youtube luego de que el ex futbolista, sin mencionarlo, lo castigó al aire desde la pantalla de ESPN.

"Me hacen calentar. Y el presidente de la AFA que se sienta en la mesa donde había un tipo que le hicieron un minuto de silencio cuando la selección había perdido (Cuando Claudio "Chiqui" Tapia fue a Polémica en el bar). Dale, estoy recontra caliente con eso", lanzó el Cabezón.

Y agregó: "Y ya sé quién cobró sobres y quién se los dio, no me hagan calentar pendejos, que repartieron sobres para todos lados como campaña. Esa plata nos tendrían que dar a nosotros, que hay muchos campeones del mundo que no la están pasando bien. Nos rompimos el culo para tener esa estrellita en la camiseta".

Azzaro recogió el guante y le contestó muy picante: "Cuando arranqué en El show del fútbol en la tele, Ruggeri me ayudó bastante y fue generoso conmigo. Pero él se metió en una jungla que se la tiene que bancar. Me destrató bastante diciendo el pibe. Ahora me calenté yo".

"Vos sos el matón de la tele pero en tu vida te vi que te agarres a piñas con alguien. Lo único que vimos de vos de asemejarse a un guapo fue tirarle una patada de atrás a Chilavert", remarcó Flavio.

Y apuntó: "¿Vos hablas de sobres Ruggeri? Mirá que sabemos todos cómo es la cuestión. Y nombrame Oscar, no tengo drama. No mando cartas documentos, no me manejó así en la vida. Está claro que me nombrabas a mí".

"Vos siempre querés que pierda la selección argentina. Durante la Copa América hacías la Copa América con cara de culo. Es mentira que amas a la selección, eso lo hiciste cuando jugabas, después te dedicaste a derrochar odio. Sos un tipo mal visto en el fútbol. No sos serio, sos un payaso mediático", lanzó el periodista.