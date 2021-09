Durísima denuncia de Marcelo Mazzarello en Twitter contra Florencia Peña

El actor Marcelo Mazzarello denunció en Twitter que la actriz Florencia Peña pidió su cabeza en un filme que iban a rodar en octubre próximo.

"¡El poder que da visitar a AF mientras no podíamos ver a nuestros familiares!", arrancó su tweet Marcelo Mazzarello, y siguió: "La autodenominada referente Flor Peña me hizo echar de un film que empezaba en octubre".

"¿Voy a INADI? No. ¿Gremio? No. ¿Justicia? No. TW", concluyó Mazzarello, dejando en claro que su acusación contra la presentadora de Flor de equipo.

Peña visitó a Alberto Fernández en mayo de 2020 para, según su explicación, poder charlar sobre soluciones para la industria de los actores ante el freno de sus actividades por la pandemia del coronavirus.

El actor de 56 años levantó su perfil y lo hizo sobre todo hablando de política a partir de 2020, cuando falleció su padre, aunque no por Covid-19, sino como consecuencia de una internación producto de un hematoma subdural.

Fue en junio del año pasado cuando Mazzarello compartió un tuit que generó mucha polémica: "Mi viejo murió en mi casa hace dos días. De la clínica salió deshidratado, desnutrido y sobremedicado. La pandemia se volvió una excusa para abandonar pacientes que no tengan COVID. Son los muertos que no figuran en las estadísticas. Son los muertos de la dictadura sanitaria".