Duras frases de Susana Giménez sobre la muerte de Diego Maradona: "Hizo todo lo posible para morirse"

Susana Giménez fue entrevistada por "El Noticiero de la Gente" (Telefe) y se mostró angustiada por la noticia de la muerte de Diego Maradona: "Me hubiera gustado... aunque ahora estábamos bien, estábamos amigos. Me hubiera gustado decirle cuánto lo quise. Era muy generoso, era divino".

Y contó una tierna anécdota: "Una vez me dijo: 'Qué lindo lo que tenés en el cuello, ¿de dónde es? así se lo compro a Claudia'. Y le dije que era un brillante de Tiffany. Al tiempo la vi a Claudia y tenía el brillante. Después fuimos una vez a esquiar y me preguntó por qué no tenía el collar y le dije que lo había perdido. A la semana lo compró y me lo regaló".

"Se reía, era gracioso. Tengo fotos de mi cumpleaños en Mar del Plata. Él tenía 20 años, y era tan lindo con esos ojos, esa carita. Lo quise muchísimo, lo admiré como todos. No creo que haya alguien que no haya admirado a Diego. Lo vamos a recordar por siempre", continuó la diva en el informativo de Germán Paoloski.

Asimismo, Susana fue muy sincera y algo dura con sus palabras: "Hizo todo lo posible para morirse". Y agregó: "¿Por qué no dormirlo hasta que se le pase eso que tenía con el alcohol? Me dijeron que tomaba mucho".

