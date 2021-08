Duras declaraciones de Érica Rivas: "Las mujeres cuando somos grandes, somos indeseables"

Érica Rivas fue la primera entrevistada en el ciclo de notas cinematográficas junto a Jazmín Stuart y Mariano Hueter, "Dac Ficciones Cortas".

Allí, la actriz realizó picantes declaraciones sobre el feminismo y los medios, y reveló que estaría enferma si durante la pandemia no hubiese actuado: "A mi la actuación me salva. Si no estuviera actuando ya estaría enferma. Más ahora en la época del Covid. Pareciera que uno tuvo todos los síntomas. La actuación en mi fue sanadora”.

Acerca el trabajo en cine y el feminismo indicó: “Lamentablemente en este tema me siento muy sola. Creo que el patriarcado está en todos lados, incluso en nosotras y eso es algo que hay que pensarlo todo el tiempo. Y saber todo el tiempo que estas loca, que sos una rayada, que sos una pesada, que sos una intensa".

"El tema de la edad es otro factor de opresión. Las mujeres cuando somos grandes, somos indeseables. El otro día me dijeron en el porno que está el término MILF, que es una categoría de las madres. En los hombres no hay. Otra cosa que pasa es que somos las mujeres las que compramos las entradas al teatro y al cine. Yo tuve muchas ilusiones en muchos momentos que esto iba a cambiar. Pienso en las chicas jóvenes, todo lo que digo es para ellas, porque no creo que esto cambie para nosotras. Soy hincha pelotas que siempre dice y analiza las cosas, pero esto no cambia porque no nos juntamos de verdad", añadió Rivas.

Sobre su trabajo en la militancia aclaró que "hacer entender a la gente que escribe, a los que no son feministas o a los que no tienen atravesado el feminismo, que esto no es una cosa de mujeres solamente, que no soy yo, que soy super poderosa. No lo soy, porque me quedo sola cuando denunció, tengo miedo de que no me llamen para trabajar. No existen las super minas, todas estamos atravesadas por el patriarcado y no nos damos cuenta".

"Como puede ser que sigamos haciendo comedias donde la mujer se va de vacaciones y los deja a los chicos con el marido y el tipo es un pelotu....", cerró Érica Rivas.

LEER MÁS Jugado y moderno cambio de look de la actriz Érica Rivas