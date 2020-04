La dura respuesta de Zaira Nara al empleado que la tildó de "desagradecida"

Esta semana, Zaira Nara se vio envuelta en una inesperada polémica por las fuertes declaraciones de un joven llamado Luciano Di Trento en su contra.

“Es una sinvergüenza, no tiene cara, re miserable. Hoy me da la espalda, es una traicionera. La verdad es que estoy hiper decepcionado”, aseguró esta persona en un video que compartió Lío Pecoraro en "El Run Run del espectáculo", donde afirma haber sido asesor de la conductora.

Molesta por la repercusión de los dichos de Di Trento, Zaira salió al cruce y se defendió desde Twitter: “Entiendo q no tengan mucho material para hacer notas, pero les agradecería que no ensucien mi nombre con alguien que sale a decir maldades y mentiras sobre mi persona. Muchas gracias. Aquí la evidencia de que este chico se ‘enojó’ porque no le respondí unos flyers. Hasta el martes me quería”, escribió junto a capturas de mensajes privados que le había enviado Luciano pidiéndole ayuda para promocionar sus proyectos.

“No es alguien con quien yo tenga un vínculo. Solo alguien que desde hace años me mandaba flyers pidiéndome difusión. Los últimos realmente no los vi. Antes de esto respondí sus mensajes pidiendo ayuda para ser actor, hacerse famoso, etc. Cuiden mas a la gente que trabaja desde años. Gracias”, agregó Nara.

Luego le escribió a Lío Pecoraro, conductor del ciclo: “Como le acabo de escribir a Luciano en un mensaje privado te lo digo también a vos; solo y desde hace años mi comunicación con él es nula. Me manda flyers que yo no leí y esto lo hizo enloquecer. El último fue el martes, donde me pedía difusión de un flyer. No subo flyers sin saber que la empresa es seria, no puedo usar mis medios para vivir subiendo favores a gente con la que alguna vez trabajé porque no sé qué vende, qué ofrece, etc. Me encantaría que vos también puedas investigar antes de difundir una mentira”.

“Lío te agradecería que chequees aunque sea un poco la información sobre alguien que habla tan mal sobre mi persona. No me da igual, siempre me manejé de una forma impecable en mi vida. Este chico realmente está buscando lo que vos le estás dando, prensa sin importarle nada”, señaló Zaira.

Por último, al ver un mensaje de su estilista Kennys Palacios defendiéndola y asegurando que ella “siempre está pendiente que su equipo de trabajo esté feliz”, Nara le respondió con cariño: “¡Gracias Kenu! ¡Te quiero tanto! La verdad es que no me da igual leer a este chico diciendo estas mentiras sobre mí, como bien sabes siempre respeto y ayudo mucho a mi equipo. Él solo ayudó con algunos looks y ahora pareciera que de por vida tengo que difundirle sus emprendimientos”.

