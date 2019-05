Dura respuesta de Moria a Thelma Fardín después de su defensa a la periodista Romina Manguel

"Le había mostrado una serie de mensajes de chat a Tato Yang porque me enteré que venía esa persona como invitado otra vez. Tato se portó como un caballero conmigo. Tengo 46 años y tuve que estar al lado de Tato Yang sentada toda la noche y él me decía que esté tranquila. Llegó la hora de salir y esta persona me quiso acompañar al taxi y Tato que vio la situación me dijo que me llevaba", contó Romina.





Moria Casán interrumpió: "¡Perdón, perdón, perdón! ¿Puedo meter un bocadillo?". Y Manguel respondió: "¡Sí, todos los que quieras!". En ese momento,interrumpió:. Yrespondió:





"¿Esta persona que estás hablando es el Presidente del Banco Central?", afirmó Casán. "Yo no voy a decir nada", enfatizó Romina. "Bueno, yo sí porque está en todos los sitios. Si no querés meterte en algo sabrás que estás expuestas en las redes sociales. O sea, el acto fallido que quisiste cometer ahí para mí fue una guachada tuya, no fue ningún acto fallido", resaltó Moria.





"Cuando hablamos del machismo a las mujeres me estoy refiriendo justamente a casos como este, donde vos estás contando una situación muy violenta y desagradable para cualquier mujer...", se defendió Romina.





Pero Moria no se quedó callada: "El señor dice en todos los sitios que era tu pareja. Lo acabo de leer porque Romina Manguel está en todos los sitios. Vos sos una mujer que me criticaste cuando yo me gané el Martín Fierro sin conocerme. Pero no te estoy pasando factura. Para mí es una guachada tuya porque este señor aclaró que ustedes eran pareja. Bueno, entonces estabas engañando a tu marido. Bueno, mamita, está todo acá. A mi me parecés una ridícula, perdoname". (ver video)





A las pocas horas, Thelma Fardín hizo un hilo de tweets en Twitter y defendió a Manguel:

Hay mujeres que funcionan como el telón perfecto para encubrir las peores expresiones del machismo. Pero es necesario contemplar que hay carreras y personalidades formadas bajo esa mirada machista a la que estábamos acostumbradas.

Feminismo a mi modo de ver es hacer de la experiencia individual, una experiencia colectiva y volverla hecho político.

Del otro lado están las que dicen que "Pueden solas, que no les pasó porque son fuertes, o que les pasó pero no importa..." eso es lo que pasa cuando

La vivencia individual se queda sólo en eso, en "a mí no me pasó". De cualquier manera no vamos contra las mujeres, porque el movimiento siempre estará abierto para recibirlas, no hay feministas de la hora cero, y si las hay fueron aquellas que perdieron la cabeza en la

Guillotina en el siglo XVIII.

Es muy difícil, es agotador, es una odisea, es una mierda; ser y tener que ser la victima que esperan que seas, es imposible.

Te abrazo siempre @rominamanguel — Thelma Fardin (@soythelmafardin) 27 de mayo de 2019 Como era de esperar, la One no se quedó ni en el molde ni callada y salió con su Twitter karateca a contestarle a la ex "Patito Feo":

Paso a abrir mentes, si no fuera porque está mi foto, ni me molesto!!! 1ero porque no me siento aludida y 2do porque cuando se generaliza me parece que es una forma de no jugarse!!!

Soy hermafrodita x lo tanto no soy mujer, el telón en mi vida ha funcionado para hacer streap tease del alma y desde mucho antes de eso practico la verdad, no veo un arte en el NO CALLAR, menos usando una pantalla y abusando de ella para contar desde abusos (cont)

hasta marketinear libros con ayuda de supuesta sororidad de filósofos y de mediocre periodista, porque mientras buenos periodistas van siempre al hueso con ellos y con los demás, los mediocres se autocensuran haciendo decir a sus colegas lo que no dicen ellos. (cont)

hasta marketinear libros con ayuda de supuesta sororidad de filósofos y de mediocre periodista, porque mientras buenos periodistas van siempre al hueso con ellos y con los demás, los mediocres se autocensuran haciendo decir a sus colegas lo que no dicen ellos. (cont)

No hay q comprar lo que se vende, mucho menos sentirse un adalid de algo que te hacen creer, a los que no pueden encontrar trabajo de lo que les guste, traten de no marketinear más el dolor, porque a nadie le va a interesar mucho lo nuevo sino seguir morboseando lo viejo. (cont)

Me voy a comprar un libro antes de que se convierta en best seller, mientras tanto releo el ARTE DE AMAR de ERICH FROOM



