Dura respuesta de Mediavilla a Las Primas: "Nosotros hablábamos de la represión y ellas cantaban ´saca la mano Antonio´"

Dos miembros de Las Primas dialogaron ayer con Primiciasya.com sobre los dichos de Nacha Guevara y Oscar Mediavilla en la noche del jueves.

Karina Ranni,y Josephina Stella mencionaron la palabra discriminación y pidieron que el jurado pida disculpas por los dichos hacia sus canciones.

"Hicieron el mayor esfuerzo, y eso está muy bien. Pero cuando el tema es tan, tan, tan, tan boludo...", dijo Nacha a la pareja que encabeza Flor Torrente.

"Son Las Primas, Nacha, ¿vos no lo bailás en los casamientos?", le preguntó Ángel de Brito. "No, no lo bailo, forma parte de la década de los '90, de la decadencia cultural. Eso me afecta el oído, me afecta los sentidos", se plantó Guevara.

Por su parte, Mediavilla manifestó: “Convengamos que esto no lo escribió no Cortez ni Serrat. Este es un tema bastante mamerto”.

Anoche, Ángel de Brito le hizo saber a Mediavilla sobre el enojo de las artistas. Y éste, lejos de bajar los decibeles, redobló la apuesta.

"Quiero decir algo. Entrar en estos temas, meterse con temas personales es un poco incómodo. Todo esto viene a cuento de que dijimos que no nos gusta Las Primas. Yo puedo decir que tal grupo no me gusta. Eso no es discriminación. Yo no fui despectivo, simplemente no me gustan Las Primas. Es imposible que me gusten porque yo en esa época cantaba rock and roll. Sería una contradicción. Ellas cantaba sacá la mano Antonio. Nosotros hablábamos de los desaparecidos, esto no es joda. Eran épocas difíciles. Vuelvo a decir, no me gustan Las Primas, ¿me van a llevar preso?", dijo Oscar.

