Dura respuesta de Dalma a Diego por afirmar que solo ella lo ayudó a salir de la droga

La semana pasada, Diego Maradona habló en el canal de deportes TyC Sports en el ciclo Líbero.

Allí, entre datos vinculados al fútbol, Maradona expresó un detalle sobre su momento más crítico vinculado al consumo de drogas.

“En el coma. En el coma me acuerdo que estaba como en brea negra y me tiraban ganchos y yo estiraba la mano y no podía salir. Y yo seguía en coma. Que nadie se ponga una medalla por sacar a Maradona de la droga. A mi me sacó Dalma”, dijo Maradona sobre la mano que le brindó su hija.

Hoy, en su reaparición pública, Dalma Maradona visitó el ciclo de Ángel de Brito, "LAM", y recogió el guante ante las palabras de su padre.

Dijo que las declaraciones de su papá le parecieron “injustas”: “No fui solamente yo, sino Gianinna y mi mamá también. Es como dice, mi hermana le pedía por favor no te mueras, directamente así. Él cuenta que trataba de salir de ahí, pero no podía”.

“Yo tengo el mismo recuerdo pero del otro lado con gente que me decía: ‘Bueno, que sé yo, hay que esperar, no sabemos lo que puede pasar’”, dijo Dalma.

