Dura respuesta de Cinthia Fernández a Matías Defederico: "A ser más hombre y agradecido"

El ciclo "El show del problema", El Nueve, está en medio de un gran escándalo por el panel que a partir del 21 de este mes ya no estará más por el regreso del programa a su formato original.

En este marco, Matías Defederico, ex de Cinthia Fernández y padre de sus tres hijas, utilizó su cuenta de Twitter para referirse a la situación que está viviendo la panelista con unos contundentes likes al respecto.

El futbolista le dio un "me gusta" a un comentario que realizó en su cuenta Ulises Jaitt, en el que le dedicó fuertes palabras hacia Cinthia.

LEER MÁS: Cinthia Fernández se fue llorando de "El show del problema" luego de un cruce al aire con Nicolás Magaldi

"Siempre Cinthia Fernández llora que se queda sin trabajo, por algo será, igual tiene un Instagram que no para de facturar y un ex que le pasa plata para sus hijas, no pasa ninguna necesidad. Trabajo no tiene la gente que depende del IFE para comer y que no tiene canjes", expresaba el mensaje.

Luego, también le dio "me gusta" a otro sugestivo tuit que decía: "Quien lee y escribe, nunca pide pan. - Refrán".

LEER MÁS: Los polémicos "me gusta" de Matías Defederico en medio del escándalo de Cinthia Fernández

Al ver esto, la panelista se enojó mucho y contestó categórica por la misma vía hablando del litigio judicial que los enfrenta por sus hijas.

"La ejecución de deuda pueden pedírsela a mi abogado @BBeccar Para averiguar cuánto debe. Y yo calladita siguiendo todo vía legal! No pelotudeando en tweet. Así que a ser más hombre y agradecido", lanzó Fernández.