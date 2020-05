Dura respuesta de Cinthia Fernández luego de que Martín Baclini dijera "cuando suelto no hay vuelta atrás"

La disputa entre Cinthia Fernández y Martín Baclini parece no tener vuelta atrás.

A medida que pasan los días y se acerca el esperado debut del "Bailando 2020" donde ambos compartirán la pista con sus respectivas parejas, los enfrentamientos son cada vez más fuertes.

Y el nuevo conflicto se originó ahora con la reflexión que compartió Baclini en las redes sociales.

"Soy de esas personas que les cuesta soltar, pero cuando suelto no hay vuelta atrás. Me autofelicito porque a pesar de todas las cosas que me pasan, aún le echo ganas a todo, aún sonrío, me divierto y olvido. De eso se trata, de brillar hasta con el alma rota. El tiempo siempre te mostrará lo que significas realmente para alguien", había sido algunas de las frases (de un poema de Jorge Luis Borges) que el empresario escribió en Instagram sin destinatario directo.

Y sin dejarlo pasar, Cinthia recogió el guante e hizo especial hincapié en la frase "cuando suelto no hay vuelta atrás": "¿Y quién dijo que quería volver? ¡Payaso!", disparó, tajante en Twitter.

