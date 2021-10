Dura respuesta de Adrián Pallares al enojo de Juan Palomino por una pregunta sobre la serie de Maradona

En la presentación de Maradona: Sueño Bendito, Juan Palomino, uno de los actores que interpreta a Diego Maradona de grande, se enfureció por una pregunta del cronista Alejandro Guatti de Intrusos, América Tv.

Todo estaba muy bien hasta que se habló de los escándalos en la familia de Diego Maradona por la realización de la serie. "Ha sido una linda experiencia, hay algo clave que tiene la serie que es un recorrido de nuestra historia Argentina, Diego Maradona y sus circunstancias, desde Dieguito en Villa Fiorito iniciándose pero también sin olvidarnos del contexto político, social y económico que vivió la gente de mi generación. Creo que esa es la clave del relato que encaramos", dijo de entrada Juan Palomino.

Sin embargo, cuando le pidieron opinión sobre las acciones que inició Claudia Villafañe para frenar la realización de la producción de Amazon Prime, contestó y se fue: "Esa es harina de otro costal, yo viene acá a hablar de la serie".

Al volver al piso, Adrián Pallares, uno de los conductores con Rodrigo Lussich, fue lapidario contra Palomino: "No es harina de otro costal, es harina del mismo costal. Están haciendo la serie de Maradona, obviamente que es una serie polémica, Juan Palomino. Es el mismo costal del cual vos fuiste a... ¡Podrías haber hecho igual que Nazareno Casero! Dijo que no sabía y que no se enteró. Se empieza a poner gestualmente incómodo, Juan Palomino, que la verdad que no hay preguntas malas, hay preguntas y el otro puede no contestar con más elegancia y respeto para quienes están trabajando", dijo el conductor.

Y retrucó: "Por que si estaba Alejandro Guatti ahí es porque lo convocó la producción de la serie en la que vos trabajás. No fue y entró por una ventana. Hay que ser más educado. Lo hemos recibido un montón de veces en este programa para promocionar sus películas, de menor y mayor presupuesto, sus obras de teatro, pero irte así enojado no macho, no".