Chyno Agostini se peleó otra vez con su mamá y se fue de la casa que compartían en Mendoza

El Chyno Agostini dejó entrever una fuerte pelea con su mamá, Nazarena Vélez, con quien compartía unos días en Mendoza.

“No me fui con lo que vine a Mendoza, no me dejan ir a buscar mi ropa, no banco la forreada, hay actitudes que ya me molestaban, los que dijeron que me habían echado hace un tiempo, me fui solito ahora de mi casa”, escribió Agostini en su cuenta de Instagram.

LEER TAMBIÉN: El jugado tatuaje que le dedicó el Chyno Agostini a su hermana Barbie: "Te amo"

Y continúo: “Quiero aclarar que escojo este camino solo, sin nadie en el medio, me apoyo en mis familiares, pero terminé cortando relación porque no banco ninguna actitud más, a las cuales por respeto me las voy a guardar para mí, pero no dejarme ir a buscar mi ropa a mi propia casa no me lo voy a bancar… fue por un malentendido, no entiendo la razon, no le hice nada a nadie, igual ya exploté solo… me quise hacer solo”.

“No tendría que haber ni hablado, porque no quiero en mi vida puteríos y quiero hacer la mía totalmente….es la última vez que hablo de esto, prefiero seguir mi camino solo con la gente que me respalda…un agradecido a la vida, me apoya mi viejo, me apoya Santi, te amo hermanita, pero no banco más a nadie, ya te venía bancando todo el mes”, finalizó.

Cabe mencionar que el Chyno inició una carrera como cantante de trap y al principio contó con la producción de su padre, Daniel Agostini.

Por diferencias laborales también se alejó el reconocido cantante tropica.

LEER TAMBIÉN: Nazarena Vélez: "Tengo mis diferencias con mi hijo pero no lo echaría nunca de mi casa"