La dura opinión de Rodolfo Barili al hablar de la joven que rompió la cuarentena: "Es una..."

Rodolfo Barili se mostró indignado por el accionar de Agustina Princeshe, la influencer de la industria pornográfica que se escondió en el baúl de un auto para violar la cuarentena y encontrarse con su novio.

Sus palabras se hicieron virales en las redes sociales, incluso por la reacción de Cristina Pérez, su compañera en "Telefe Noticias".

"Es una estúpida. ¡Por Dios! Hay que ser estúpida. Perdón. La policía que tiene que estar cuidándonos a todos, llevándote a tu casa. Vos haciéndote la tarada y transmitiendo por internet que sos una viva bárbara. Te quedó una causa penal y ojalá pagues por eso, porque todos nosotros, los médicos, los enfermeros y los policías, que están en primea línea, están enfrentando el virus. Creerse, en este momento, que haciendo eso sos vivo, me das pena. Me das mucha pena. Ojalá tengas a alguien cerca tuyo que te diga: 'Che, en este momento no da'. Nos ponés en riesgo a todos", dijo Rodolfo, molesto por la falta de conciencia y solidaridad de la joven en medio de una crisis sanitaria mundial.

Agustina Princeshe se dedica a divulgar contenido erótico, ya sea desde su perfil en Instagram (con más de 70 mil seguidores) como en su página “Only Fans”, que utilizan varias figuras de la industria pornográfica. La influencer tiene otro apodo para el universo hot: “Nadin”.

