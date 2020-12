Dura opinión de Jorge Rial ante los rumores de separación de Fede Bal y Sofía Aldrey: "Esa mujer fue la que te salvó la vida"

Fede Bal estaría otra vez separado. Luego de que el actor quedara involucrado en la ruptura y crisis de El Polaco y Barby Silenzi, por el polémico audio que se filtró ayer, la relación con Sofía Aldrey habría llegado a su fin.

Según dijeron en "LAM" (El Trece), el audio que le había mandado el actor al Polaco, invitándolo a una fiesta en su casa en la pileta, que incluía mujeres, provocó una gran interna en la pareja.

"Sofía Aldrey y Federico Bal ya no estarían juntos. Ya no serían pareja. Esto paso en el día de ayer, y tendrán que confirmar ellos", dijo Andrea Taboada.

Luego, agregó: "Estoy tratando de comunicarme con Sofía también y me dicen que después de que escuchó el audio y supo de la fiesta, que no era un asado, ella habría determinado y habría decidido terminar la relación".

Por su parte, Cinthia Fernández, que estuvo junto a Fede Bal en el ensayo de la obra que realizarán juntos, aseguró que él desmintió que haya crisis en la pareja y que incluso su novia sabía todo lo que sucedió en la fiesta.

"En el ensayo dijo que Sofía sabía todo lo que hacía, quién estaba esa noche. Dijo que lo de la mesa de las chicas no era cierto", indicó la panelista y actriz.

Luego en "Intrusos", al hablar del tema, Jorge Rial opinó con dureza sobre la actitud del actor: "Quiero hablar un minuto de Fede y la fiesta esa que hizo en la que no estaba la mujer. La mujer que lo acompañó durante todos estos meses duros", arrancó diciendo el conductor.

"De verdad no me gusta esto, Fede", remarcó Rial. Y agregó: "Me parece que hay actitudes de generosidad, amor, agradecimiento. Creo. Si es así, a mí no me gusta. Lo digo como casi padre de él".

"Si yo fuera el padre de él le diría ‘vení, nene. Sentate acá’. Si yo soy el padre le digo que nos sentemos a hablar. ‘Esa mujer fue la que te salvó la vida. Fue la que te llevó al oncólogo’", concluyó Jorge.

