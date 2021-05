Dura mirada de Mario Pergolini a la credibilidad de Masterchef Celebrity

Mario Pergolini está mucho más relajado ahora que dejó la vicepresidencia de Boca y hace pocas horas brindó una entrevista radial a Fabián Doman en su ciclo de Radio La Red, Doman 910.

Allí habló sobre varios temas pero se refirió puntualmente a la industria de la televisión de la que fue parte durante muchas décadas.

Fabián Doman le preguntó qué mira en televisión y Pergolini afirmó: "No mucho, creo que estamos pasando por un momento donde no sabemos cómo salir de la poca inversión que hubo, la verdad que veo mucha pantalla grande con asientos adelante. Hay que tener esperanza de que salgan conductores y hagan cosas buenas. Me gusta lo que está haciendo mi ex socio Guebel con Masterchef, me parece que sigue teniendo ese gen televisivo de saber editar bien".

Sobre el éxito de Masterchef Celebrity, Mario dio detalles de dónde se radica y dejó abierta la duda sobre un guión total del programa que digita las historias y los resultados.

"Cuando tenés una buena idea de guión, cuando sabés dónde está más o menos la fibra de lo que está teniendo entre su gente, entender bien cómo se potencia con redes los cortes, los participantes se querrán matar porque seguro que quedarán de formas que no serán así todo el tiempo. Este tipo de realities tiene exito cuando están muy bien armados de cómo son contados, la verdad es que Diego es una persona en una alta experiencia", finalizó.