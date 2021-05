Dura interna entre los periodistas de Intratables: Históricos vs. nuevos

Una felicitación de Fabián Doman a Ignacio Ortelli destapó la guerra en Intratables, uno de los programas centrales del prime time de América Tv.

"Los que somos históricos de este programa hemos acertado infinidad de cosas y jamás tuvimos nada", dijo Paulo Vilouta al aire cuando felicitaban al compañero.

El nuevo staff del programa está integrados por Carmela Bárbaro, Ignacio Ortelli y Martín Candalaff, a los que definen como "los nuevos". Por otro lado, se encuentran Paulo Vilouta, Débora Plager y Gustavo Grabia.

"En tantos años no te dimos ningún motivo para aplaudirnos", retrucó Plager quien la semana próxima debuta en La Academia de ShowMatch. "La verdad que no", contestó Doman.

Pero eso no fue todo, Intrusos consiguió el testimonio de los protagonistas que lejos de calmar las aguas le echan más leña al fuego.

"Es indignante que den una información y los aplaudan. Que hagan un informe. Nosotros desde hace años que estamos en el programa. Hemos traído primicias, impacto, información de relevancia, Martín Fierro y nunca un reconocimiento. El problema es de la producción y de Doman", dijo Débora Plager.

Y Paulo sostuvo: "Es una situación donde hay que poner un poco de límite porque los históricos estamos muy atentos a lo que está pasando. Armaron un chat paralelo. Al aire empezaron a destacar cosas de ellos. Los viejos vamos por todo".

Por su parte, los nuevos afirmaron: "Me quedé discutiendo después del aire porque no me creían que había estado en el programa en 2013. Me quedé buscando pruebas. No sé de qué lado ubicarme. Me dio dolo que el señor Vilouta me negara", dijo Carmela Bárbaro.

En tanto, Ignacio Ortelli afirmó: "Hay mucha pica con los nuevos, soy un recién llegado. No entiendo por qué. Yo conté una información y Fabián (Doman) quiso armar un informe. En los cortes siento mala onda".

"Me angustia mucho cuando llego todos los días y me señalan como el nuevo. Vilouta dice que está hace 9 años en el programa, ya lo sabemos", remató Martín Candalaff.